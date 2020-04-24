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Мать Неймара рассталась с 23-летним бойфрендом, узнав правду о его ориентации

Всплывшие факты повлияли на решение Надин Гонсалвеш.

Мать Неймара рассталась с 23-летним бойфрендом, узнав правду о его ориентации
Фото: Instagram

Мать 28-летнего нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Гонсалвеш приняла решение расстаться с 23-летним Тьяго Рамосом, сообщает Daily Mail.

По информации издания, 52-летняя Надин бросила Тьяго, узнав из Сети, что он встречался с группой мужчин до их первой встречи.

До знакомства с Гонсалвеш киберспортсмен и модель имел отношения с шеф-поваром Неймара Мауро, а также встречался с бразильским актером Карлиньюсом Майей.

Отметим, сам Неймар был не против отношений матери с однофамильцем капитана "Реала", и даже пожелал им удачи.

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