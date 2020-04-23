Президент клуба Первой лиги - "Ингульца" Александр Поворознюк в шоу "Бомбардир" рассказал об отличиях финансирования его клуба и некоторых других клубов Профессиональной футбольной лиги.

"Ингулец" - это мое детище. Рано или поздно мы выйдем на уровень "Динамо" и "Шахтера". Плохой солдат, который не хочет стать генералом. Будем к этому идти медленно, но уверенно. Мы тратим деньги на футбол, которые зарабатываем этими руками и этими мозгами. Мы их не крадем. Мы не как в ПФЛ есть клубы, которые на контрабанде живут", - откровенно признался Поворознюк.

При этом президент "Ингульца" опасается за жизнеспособность некоторых клубов.

"А сегодня, не дай бог, президент наш Зеленский закроет границы – и все. Что будет с этими клубами? А сейчас у них зарплаты раздуты, матрасы раздуты.

Сразу хотел бы сказать, что это не "Минай", это точно. Уважаю этот футбольный клуб. Хочу пожелать, чтобы они "треснули" "Динамо" в полуфинале Кубка и сделали то, что сделал "Ингулец". Но они все равно будут вторые", – гордится достижением своего клуба его президент.

Напомним, год назад "Ингулец" на стадии полуфинала выиграл у "Зари" (2:1) и вышел в финал турнира.

Кроме того, Поворознюк поведал, как в "Рухе" интересовались, как по-белому платить футболистам.

"Две недели назад Гриша (президент "Руха" Григорий Козловский, - прим. LB.ua) звонил мне и спрашивал, как зарплату по-белому платить футболистам, чтобы бухгалтерию показывать".