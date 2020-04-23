Бэйл пожертвовал более 1 млн евро на борьбу с коронавирусом в Уэльсе и Испании

Валлиец - в тренде борьбы с COVID-19.

Атакующий хавбек мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл пожертвовал более 1 млн евро на борьбу с коронавирусом, сообщает The Guardian.

30-летний капитан сборной Уэльса пожертвовал 500 тысяч евро медицинским службам Мадрида, где игрок вместе с семьей находится во время карантина.

Еще 570 тысяч валлиец перевел на родину сотрудникам Национальной службы здравоохранения.

"Я хочу поблагодарить всех медицинских работников за их тяжелую работу и жертвы, которые они приносят во время кризиса, связанного с Covid-19", - цитирует футболиста издание.