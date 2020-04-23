Кабмин проведет внеочередное заседание в пятницу

Кабинет министров проведет в пятницу, 24 апреля, внеочередное заседание, на котором планирует принять постановление, урегулирует вопрос увеличения зарплат медикам, работающим с больными коронавирусом, до 300%.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Укринформ".

"Начиная с 1 апреля все те доплаты также урегулированы законодательствам, предусмотрены средства в государственном бюджете после внесения соответствующих изменений, и завтра на внеочередном заседании правительства мы планируем принять постановление, которое уже окончательно урегулирует, будет введен COVID-пакет, где предусмотрено 300% заработной платы всем без исключения медицинским работникам, подчеркиваю без исключения, работающим с коронавирусной болезнью COVID-19", - рассказал Степанов.

Ранее глава Минздрава сообщил, что на выплаты медикам предусмотрено 15,8 млрд гривен, эти средства в ближайшее время перечислят в регионы.

Напомним, правительство внесло изменения в постановление № 250 от 25 марта 2020 года, которым урегулировался вопрос оказания медицинской субвенции регионам и статьи расходов, на которые эти средства могли использоваться. Постановлением предусматривается, что за март три должностных оклада медработникам, работающим с CОVID-19, должны быть выплачены из медицинской субвенции.

17 марта Рада приняла закон о предотвращении возникновения и распространения COVID-19. Один из пунктов этого законопроекта предусматривает дополнительные доплаты медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания.