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Украина в ТКГ инициировала создание группы для восстановления контроля над границей

Возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины была в очередной отвергнута.

Украина в ТКГ инициировала создание группы для восстановления контроля над границей
Леонид Кучма после переговоров в Минске, 05 июня 2019.
Фото: sputnik.by

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе украинская сторона инициировала создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Во исполнение договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже, украинская сторона инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы", - говорится в сообщении по итогам заседания 22 апреля. оно проходило в режиме видеоконференции.

Отмечается, что возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Кроме того, в рамках подгруппы по безопасности продолжилась работа по определению следующих участков разведения сил и средств.

"Украинская сторона настаивает, что такие участки должны отвечать запросам гуманитарного характера и создавать ячейки безопасности для местных жителей", - говорится в сообщении.

В гуманитарной подгруппе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Кроме того, украинская сторона в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Также во время заседания была обсуждена активизация в части процедурных вопросов работы ТКГ. Украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания группы по вопросам безопасности в ближайшее время.

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