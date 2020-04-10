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Украина не ищет прямого диалога с "ДНР/ЛНР", - Кулеба

Идея создания Консультативного совета в том, чтобы "заставить общества разговаривать и взаимодействовать".

Украина не ищет прямого диалога с "ДНР/ЛНР", - Кулеба
Дмитро Кулеба на засіданні кабміну, 11 вересня 2019
Фото: kmu.gov.ua

Украинская сторона на переговорах в Минске будет настаивать на действующей структуре Трехсторонней контактной группы.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на организованной Atlantic Council онлайн-дискуссии.

"Украина будет настаивать на нынешней структуре Трехсторонней контактной группы, и эта ТКГ состоит из трех актеров: Россия, Украина, ОБСЕ. Все остальное - это предмет для внутреннего структурирования в середине контактной группы", - цитирует главу украинского МИДа Интерфакс-Украина.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинская сторона не ищет прямого диалога с террористами "ДНР" и "ЛНР", однако предположил обсуждение с ними ряда определенных тем.

"Мы не ищем прямого диалога с Донецком и Луганском. Но мы должны взаимодействовать с ними и говорить с ними только об определенном наборе тем, чтобы имплементировать определенные пункты Минских соглашений", - сказал Кулеба.

Глава МИД также добавил, что идея создания так называемого Консультативного совета заключается в том, чтобы "заставить общества разговаривать и взаимодействовать". При этом он исключил возможность взаимодействия Украины с представителями "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, министр отметил, что лично он на занимаемой должности не согласится на прямой диалог с террористами.

"Я никогда не соглашусь, как министр, на прямой диалог между украинскими должностными лицами и так называемыми "представителями Донецка и Луганска". Все остальное - это пространство для искусства дипломатии. Но существуют определенные красные линии, которые я не перейду, как министр иностранных дел или гражданин Украины. И это одна из них ", - отметил Кулеба.

Напомним, 12 марта в Минске договорились о создании Консультативного совета. Террористы "ДНР" заявили, что этот орган создается для прямого диалога с властями Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписанный протокол не имеет правовых последствий и не легитимизирует субъектность ОРДЛО.

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