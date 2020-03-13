В совет войдут 10 человек от Украины, 10 от ОРДЛО и по одному от ОБСЕ, Франции, Германии и РФ.

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 11 марта в Минске договорились создать так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы.

О документе было объявлено сразу после заседания ТКГ, но сам документ опубликовали только через два дня. Его получило у своих источников издание ZN.ua.

В нем отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

В состав Консультативного совета с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции.

Решения совета носят рекомендательный характер.

Напомним, 11 марта ТКГ в Минске договорилась открыть два КПВВ на Донбассе, подготовить новый обмен пленными и создать Консультативный совет.

В апреле в Берлине должен пройти новый саммит "нормандской четверки", о чем президенты Германии, Франции, Украины и РФ договорились еще на декабрьской встрече в Париже. Однако в конце февраля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что новый саммит может состояться только после выполнения решений предыдущего, а именно закрепления в законодательстве Украины "особого статуса Донбасса".

В начале марта президент Владимир Зеленский заявил, что стороны работают над тем, чтобы саммит состоялся в конце апреля.