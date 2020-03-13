​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Полиция задержала 15 участников потасовки на презентации Национальной платформы единства и примирения (обновлено)
Полиция задержала 15 участников потасовки на презентации Национальной платформы единства и примирения (обновлено)
Коронавирус - приговор мировому глобализму? Видеоблог Сони Кошкиной
Коронавирус - приговор мировому глобализму? Видеоблог Сони Кошкиной
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Що ми зробили для оборони країни за півроку?
Що ми зробили для оборони країни за півроку?
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
ГлавнаяОбществоВойна

Опубликовано решение ТКГ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО

В совет войдут 10 человек от Украины, 10 от ОРДЛО и по одному от ОБСЕ, Франции, Германии и РФ.

Опубликовано решение ТКГ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО
Фото: solydarnist.org

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 11 марта в Минске договорились создать так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы.

О документе было объявлено сразу после заседания ТКГ, но сам документ опубликовали только через два дня. Его получило у своих источников издание ZN.ua.

В нем отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

В состав Консультативного совета с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции.

Решения совета носят рекомендательный характер.

Напомним, 11 марта ТКГ в Минске договорилась открыть два КПВВ на Донбассе, подготовить новый обмен пленными и создать Консультативный совет.

В апреле в Берлине должен пройти новый саммит "нормандской четверки", о чем президенты Германии, Франции, Украины и РФ договорились еще на декабрьской встрече в Париже. Однако в конце февраля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что новый саммит может состояться только после выполнения решений предыдущего, а именно закрепления в законодательстве Украины "особого статуса Донбасса".

В начале марта президент Владимир Зеленский заявил, что стороны работают над тем, чтобы саммит состоялся в конце апреля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также