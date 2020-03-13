В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
Полиция задержала 15 участников потасовки на презентации Национальной платформы единства и примирения (обновлено)
Полиция задержала 15 участников потасовки на презентации Национальной платформы единства и примирения (обновлено)
Коронавирус - приговор мировому глобализму? Видеоблог Сони Кошкиной
Коронавирус - приговор мировому глобализму? Видеоблог Сони Кошкиной
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Що ми зробили для оборони країни за півроку?
Що ми зробили для оборони країни за півроку?
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Ивано-Франковской области мужчина избил собаку, заведено уголовное производство

Правоохранители установили личность злоумышленника.

В Ивано-Франковской области мужчина избил собаку, заведено уголовное производство
Архивное фото
Фото: Макс Левин

В селе Стецева Ивано-Франковской области мужчина поиздевался и избил собаку. По факту жестокого обращения с животными полиция завела уголовное производство. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции области. 

12 марта в Снятинского отделения полиции поступило сообщение от главы «Дома Сирка», что в селе Стецева мужчина забил до смерти собаку. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что собака жива, но травмирована.

Во время мониторинга интернета, полицейский обнаружили видео, на котором мужчина наносит удары животному. Правоохранители установили его личность. В настоящее время с ним работают правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в начале марта полиция заводила уголовное производство из-за жестокого обращения с животными в Сумах. У жительницы города изъяли пять собак, которые содержались в тесном хозяйственном помещении, без выгула и надлежащего питания. На их телах были многочисленные шрамы. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также