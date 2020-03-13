Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"12 марта вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также отмечена работа снайперской пары…, В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в утренней сводке.

Под обстрелами оказались населенные пункты: Водяное, Пески, Зайцево, Луганское.

Сначала текущих суток боевики из миномета калибра 82 мм выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского. Потерь не было.

Напомним, в четверг днем сообщалось, что российский снайпер на Донбассе ранил военного возле Зайцево.