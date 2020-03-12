С начала суток боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также отмечена работа снайперской пары", - говорится в вечерней сводке.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где боевики из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Водяного.

Вблизи населенного пункта Зайцево, который находится в районе ответственности группировки "Север" работали снайперы боевиков.

Напомним, 11 марта в Офисе президента заявили о прогрессе в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. В ТКГ передадут окончательно согласованные списки лиц, которые подлежат взаимному освобождению, включительно с итогами верификации, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей Красного Креста к этим лицам.