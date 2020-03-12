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Украина осудила китайского шпиона на 10 лет за попытку получения секретных разработок ракетно-космической отрасли

Шпион действовал под видом официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной.

Китайского шпиона Шу Юаньцзе осудили на 10 лет за попытку получить секретные разработки ракетно-космической отрасли. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. 

Фото: СБУ

«Следствие доказало, что имея степень доктора технических наук, разведывательную деятельность шпион осуществлял под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной. Контрразведка установила, что специальное образование злоумышленник получил в Китайской военной научной академии, а также во время учебы в Физико-химическом институте Академии наук РФ», - сказано в сообщении. 

Злоумышленник также работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на производстве вооружения, а также в НИИ современной химии города Сиань. За свою успешную деятельность он удостоен премии первой степени Минобороны КНР «За научно-технический прогресс армии».

Во время командировок в Украину шпион пытался склонить к конфиденциальному сотрудничеству группу отечественных ученых. За денежное вознаграждение иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли, которые являются собственностью государства.

Оперативники СБУ задержали шпиона «на горячем» при попытке получения секретных разработок. Суд признал его виновным в преступлении, предусмотреном ч .1 ст. 114 (шпионаж) УК Украины. Приговор уже вступил в законную силу.

В СБУ отметили, что отечественные научно-производственные учреждения не впервые становятся объектами противоправных направлений иностранных спецслужб. Так, в июле 2011 года контрразведка СБУ задержали 2-х сотрудников Торгово-экономической миссии Корейской Народно-Демократической Республики, которые пытались получить тайные разработки в области ракетостроения. За шпионаж их приговорили к 8 годам лишения свободы.

Напомним, в декабре в Житомирской области СБУ блокировала утечку конфиденциальной информации из госучреждений, воинских частей и коммунальных предприятий региона. Местная коммерческая структура незаконно установила российское программное обеспечение на компьютерах более 50-ти госучреждений. Использование запрещенных программ создавало предпосылки для доступа спецслужб РФ в государственные информационно-телекоммуникационные системы.

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