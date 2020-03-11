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ГлавнаяПраво

Суд восстановил на должности люстрированного офицера СБУ и взыскал 2,5 млн за его увольнение

Ему должны выплатить его среднемесячное денежное обеспечение.

Фото: sudreporter.org

Окружный административный суд Киева возобновил люстрированного Владимира Верхогляда на должности офицера по особым поручениям I категории (полковник) группы советников и консультантов главы СБУ. Решение было вынесено судьей Русланом Арсирием 4 марта, пишет "Судебный репортер".

Суд постановил, что занимаемая Верхоглядом должность не была политической, а правомерность применения к нему закона "Об очищении власти" не доказана. Люстрация применялась к нему на основании того, что он занимал должность на государственной службе больше одного года при президентстве Викторе Януковиче. 

В ноябре 2014 на запрос люстрированного офицера в СБУ сообщили, что у них нет данных о том, что истец своими решениями, действиями или бездействием совершал мероприятия, направленные на узурпацию власти Януковичем, подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека.

Отмечается, что на время начала работы истца не существовало законодательства, которое бы определяло преступлением занятие ним такой должности. 

"Окружной админсуд постановил восстановить Верхогляда на должности в СБУ и взыскать среднемесячное денежное обеспечение за период с марта 2015 по 3 марта 2020 в сумме 2,45 млн гривен", - подытожили журналисты.

Напомним, Окружной суд Днепропетровской области признал незаконным увольнение из-за люстрации Сергея Юлдашева с должности прокурора Киева и восстановил его в должности. 

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