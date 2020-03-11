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В Полтавской области разоблачили хищение более одного миллиона гривен на ремонте лицея

Подрядчики искусственно завышали стоимость стройматериалов и выполненных работ.

В Полтавской области разоблачили хищение более одного миллиона гривен на ремонте лицея
Фото: ssu.gov.ua

СБУ разоблачила хищения более одного миллиона госсредств, предназначенных для ремонта лицея в Полтавской области. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, хищения денег организовали представители коммерческих структур, которые были привлечены к проведению капитального ремонта лицея на территории Кременчугского района.

Для реализации сделки подрядчики искусственно завышали стоимость стройматериалов и выполненных работ, в частности, осуществления термомодернизации здания лицея.

По оперативной информации, в течение 2018 года и 1-го полугодия 2019 года дельцы присвоили более миллиона гривен.

Во время обысков по местам работы и жительства фигурантов правоохранители обнаружили сведения о фактических расходах подрядных предприятий и другую финансовую документацию с доказательствами проведения сделки.

В рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к этой деятельности.

Напомним, в декабре СБУ разоблачила руководителей одного из департаментов городского совета Южноукраинска на присвоении денег, предназначенных для реконструкции детского сада. Они тоже украли более миллиона гривен.

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