​Проблема 2036: Украине придется воевать

Считалось, что изменения в Конституцию, затеянные Путиным, связаны именно с решением этой проблемой – обеспечением «мягкого» транзита власти. И что Путин, который выступил за перераспределение властных полномочий в пользу парламента и правительства, готовится уступить свой пост «понятному» и бесправному преемнику, а сам стать главой Госсовета, Совета Федерации, Совета безопасности, в общем – какого-нибудь совета, где будет сосредоточена вся полнота настоящей власти. И когда Путин заявил, что не собирается возглавлять Госсовет и решительно выступил против двоевластия в стране, это никого не отрезвило, ни в России, ни на Западе. Политики и эксперты лихорадочно продолжили попытки поиска места, с которого Путин будет руководить Россией после 2024 года.
События 10 марта поставили почти окончательный диагноз этим потугам. Не будет никакого двоевластия и никакого Совета Федерации. А будет Путин, который получает возможность – после предсказуемого одобрения Конституционного суда России – баллотироваться еще на два срока. То есть править страной, если здоровье позволит, до 2036 года.
На самом деле то, что в Кремле готовятся к такому развитию событий, стало ясно еще несколько недель назад, после знаменитого интервью бывшего помощника Путина Владислава Суркова. В Киеве обратили внимание прежде всего на те тезисы Суркова, которые касались Украины и российско-украинского конфликта. Однако Сурков в этом интервью говорил и о России. И четко сказал, что «правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков». Правовая логика, не политическая! Потому что «если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты».
После этих высказываний Суркова можно было бы прекратить заниматься гаданием на кофейной гуще и понять, что собственно собирается предпринять Путин. Но читатели Суркова предпочли над ним посмеяться, назвать его интервью «плачем Ярославны», стремлением обратить на себя внимание Путина. И в очередной раз продемонстрировать непонимание того, как на самом деле развиваются процессы в Кремле.
Суркову не нужно обращать на себя внимание Путина, ему нужно озвучивать намерения Путина. Что он и делает. В конце концов, кому еще озвучивать эти намерения, как не конструктору «управляемой демократии» в момент ее наивысшего торжества – фактического воцарения Путина, превращения его в пожизненного президента, помазания на престол с помощью сервильной первой космонавтки планеты, после полета в космос почти беспрерывно – с 1966 года – заседавшей в декоративных московских «парламентах»?
При этом нужно понять, что это воцарение – свидетельство не столько силы, но и слабости системы. Путинская бесконечность демонстрирует, что выстроенная еще даже не Путиным, а его предшественником Ельциным система не может существовать без «регента» ельцинского трона – как испанский авторитаризм не смог существовать без регента Франко.
Россия окончательно погружается в пучину позднего франкизма и после неминуемого – все же законы природы не отменить – ухода «каудильо» ее ждут новые великие потрясения, борьба престарелых соратников, депутинизация, перестройка, гласность, все такое лет на десять, потом опять новый Путин… Но до всего этого еще нужно дожить.
А пока стоит еще раз перечитать Суркова. И понять, что если он не шутил об обнулении сроков – и это обнуление случилось буквально через считанные дни после интервью отставника - то и о «принуждении силой к братским отношениям - единственно методе, доказавшем свою эффективность на украинском направлении» он тоже не шутил.
Поэтому Украине суждено находиться в перманентном военном конфликте с Россией весь период пребывания Путина у власти. Будут гибнуть люди, предприниматься попытки дестабилизации страны и захвата новых регионов, будут финансироваться пророссийская пропаганда и пророссийские политические силы. Мира не будет, нужно оставить любые надежды – какие бы попытки не предпринимали украинские власти сейчас или после ухода с политической сцены Владимира Зеленского.
Возможность стабилизации наступит только после ухода Путина, в условиях российского хаоса и имитации демократизации. Впрочем, если Украина не воспользуется этим периодом для того, чтобы «отстроиться» от России и вступить в НАТО, после прихода к власти в соседней стране нового Путина война опять возобновится и все начнется по накатанной.