​Проблема 2036: Украине придется воевать

Еще несколько недель назад главной политической проблемой России считалась «проблема 2024 года» - года, когда завершается второй (то есть, конечно, четвертый, но второй после президентства Дмитрия Медведева) срок пребывания Владимира Путина на посту главы государства .

Считалось, что изменения в Конституцию, затеянные Путиным, связаны именно с решением этой проблемой – обеспечением «мягкого» транзита власти. И что Путин, который выступил за перераспределение властных полномочий в пользу парламента и правительства, готовится уступить свой пост «понятному» и бесправному преемнику, а сам стать главой Госсовета, Совета Федерации, Совета безопасности, в общем – какого-нибудь совета, где будет сосредоточена вся полнота настоящей власти. И когда Путин заявил, что не собирается возглавлять Госсовет и решительно выступил против двоевластия в стране, это никого не отрезвило, ни в России, ни на Западе. Политики и эксперты лихорадочно продолжили попытки поиска места, с которого Путин будет руководить Россией после 2024 года.

События 10 марта поставили почти окончательный диагноз этим потугам. Не будет никакого двоевластия и никакого Совета Федерации. А будет Путин, который получает возможность – после предсказуемого одобрения Конституционного суда России – баллотироваться еще на два срока. То есть править страной, если здоровье позволит, до 2036 года.

На самом деле то, что в Кремле готовятся к такому развитию событий, стало ясно еще несколько недель назад, после знаменитого интервью бывшего помощника Путина Владислава Суркова. В Киеве обратили внимание прежде всего на те тезисы Суркова, которые касались Украины и российско-украинского конфликта. Однако Сурков в этом интервью говорил и о России. И четко сказал, что «правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков». Правовая логика, не политическая! Потому что «если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты».

Фото: Григорий ФадеевИА Красная Весна

После этих высказываний Суркова можно было бы прекратить заниматься гаданием на кофейной гуще и понять, что собственно собирается предпринять Путин. Но читатели Суркова предпочли над ним посмеяться, назвать его интервью «плачем Ярославны», стремлением обратить на себя внимание Путина. И в очередной раз продемонстрировать непонимание того, как на самом деле развиваются процессы в Кремле.

Суркову не нужно обращать на себя внимание Путина, ему нужно озвучивать намерения Путина. Что он и делает. В конце концов, кому еще озвучивать эти намерения, как не конструктору «управляемой демократии» в момент ее наивысшего торжества – фактического воцарения Путина, превращения его в пожизненного президента, помазания на престол с помощью сервильной первой космонавтки планеты, после полета в космос почти беспрерывно – с 1966 года – заседавшей в декоративных московских «парламентах»?

При этом нужно понять, что это воцарение – свидетельство не столько силы, но и слабости системы. Путинская бесконечность демонстрирует, что выстроенная еще даже не Путиным, а его предшественником Ельциным система не может существовать без «регента» ельцинского трона – как испанский авторитаризм не смог существовать без регента Франко.

Россия окончательно погружается в пучину позднего франкизма и после неминуемого – все же законы природы не отменить – ухода «каудильо» ее ждут новые великие потрясения, борьба престарелых соратников, депутинизация, перестройка, гласность, все такое лет на десять, потом опять новый Путин… Но до всего этого еще нужно дожить.

Фото: EPA/UPG

А пока стоит еще раз перечитать Суркова. И понять, что если он не шутил об обнулении сроков – и это обнуление случилось буквально через считанные дни после интервью отставника - то и о «принуждении силой к братским отношениям - единственно методе, доказавшем свою эффективность на украинском направлении» он тоже не шутил.

Поэтому Украине суждено находиться в перманентном военном конфликте с Россией весь период пребывания Путина у власти. Будут гибнуть люди, предприниматься попытки дестабилизации страны и захвата новых регионов, будут финансироваться пророссийская пропаганда и пророссийские политические силы. Мира не будет, нужно оставить любые надежды – какие бы попытки не предпринимали украинские власти сейчас или после ухода с политической сцены Владимира Зеленского.

Возможность стабилизации наступит только после ухода Путина, в условиях российского хаоса и имитации демократизации. Впрочем, если Украина не воспользуется этим периодом для того, чтобы «отстроиться» от России и вступить в НАТО, после прихода к власти в соседней стране нового Путина война опять возобновится и все начнется по накатанной.