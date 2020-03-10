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Зеленский пообещал завершить земельную и медицинскую реформы

Также президент считает целесообразным воссоздать Министерство аграрной политики.

Зеленский пообещал завершить земельную и медицинскую реформы
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

"Земельная реформа - это реформа и Президента, и правительства - мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта (о рынке земли сельскохозяйственного назначения, - ред.) в комитетах. Мы закончим эту реформу", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Владимир Зеленский отметил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении - это лишь первый этап земельной реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

Также президент считает целесообразным воссоздать Министерство аграрной политики.

"Ведь когда такая сложная вещь, как земельная реформа, - нужны отдельные люди в Украине, отдельная институция. Это должен говорить и делать профильный министр", - отметил глава государства.

Ранее сегодня стало известно, что профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы.

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