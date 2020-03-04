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Обнародован законопроект о всеукраинском референдуме

Проект вынесли на общественное обсуждение.

Обнародован законопроект о всеукраинском референдуме
Фото: Макс Левин

На сайте парламента опубликован законопроект "О всеукраинском референдуме". Таким образом, его вынесли на общественное обсуждение, которое продлится до 18 марта включительно.

В частности, как говорится в тексте проекта, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об:

  • утверждении изменений в разделы I (Общие положения), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции;
  • решении вопроса общегосударственного значения;
  • утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины;
  • прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

В тоже время, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, которые:

  • противоречат положениям Конституции, Всеобщей декларации прав человека, которые могут привести к нарушению обязательств Украины, определенных Международным пактом о гражданских и политических правах, Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;
  • направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
  • касающиеся налогов, бюджета, амнистии;
  • отнесены Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На всеукраинский референдум, согласно проекту, может выноситься одновременно не более трех вопросов. Результаты референдума не должен утверждать какой-либо государственный орган. Решение, принятое во время референдума, может быть изменено путем всеукраинского референдума не ранее чем через три года со дня его принятия.

"Предложения и замечания к законопроекту принимаются в электронном виде на электронный адрес: nationalreferendum@ukr.net", - говорится на сайте парламента.

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