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ВАКС закрыл дело о недекларарировании имущества судьей Попович из-за истечения сроков давности

Сторона обвинения еще может обжаловать это решение. 

ВАКС закрыл дело о недекларарировании имущества судьей Попович из-за истечения сроков давности
Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд освободил судью хозяйственного суда Харьковской области Ирину Попович от уголовной ответственности по делу о декларировании недостоверной информации. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на материалы суда.

Дело было закрыто в связи с истечением сроков давности. Отмечается, что суд отменил арест на имущество, в частности планшетный компьютер, телефоны, автомобиль Mercedes Benz Geländewagen, которым пользуется ее муж.

Также суд вернул судье имущество, которое было признано вещественными доказательствами и хранилось в камере вещественных доказательств Национального антикоррупционного бюро, в том числе флеш-накопители.

Постановление вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такова не была подана в течении 7 дней.

Напомним, в мае 2018 судье Попович объявили подозрение в декларировании недостоверной информации. По версии правоохранителей, она не внесла в декларацию за 2015 год земельный участок, жилой дом с постройками, квартиру и машиноместо. 

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