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ГБР проверяет причастность полиции к угрозам гранатой в одесском суде

Взявший в заложники двух судей подсудимый обвиняется в убийстве гражданина Израиля.

ГБР проверяет причастность полиции к угрозам гранатой в одесском суде

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, расследуют обстоятельства чрезвычайного происшествия, произошедшего 28 февраля в Приморском районном суде Одессы.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, задержанный угрожал в зале суда муляжом боевой гранаты Ф-1.

"Проводятся первоочередные следственные действия относительно причастности сотрудников полиции к совершению обвиняемым указанных действий и наличия у него запрещенных предметов (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

28 февраля в Приморском суде Одессы подозреваемый в убийстве взял в заложники двух судей, угрожая гранатой. Правоохранители ввели специальный специальные оперативные планы "Заложник" и "Гром".

По данным "Думской", подсудимого зовут Вячеслав Гарькавый. Он обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года, его дело рассматривает уже третья коллегия судей.

"Предмет, похожий на гранату" удалось забрать после переговоров с Гарькавым начальника областной полиции Олега Беха. По словам Беха, подсудимый сообщил, что не причастен к указанному преступлению, требует освободить его из-под стражи и отпустить домой. Заявил, что три года не видел семью и очень хочет увидеть свою жену.

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