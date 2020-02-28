Фото: Думская

В Приморском районном суде Одессе в пятницу произошло чрезвычайное происшествие. Как сообщает пресс-служба полиции, один из подсудимых, доставленный под конвоем, угрожал взорвать себя гранату.

Находясь в клетке для подсудимых, он достал гранату из пакета, выдернул чеку и начал требовать прокурора области, угрожая подорвать себя. "Единственное мое требование - справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что в данный момент происходит", - заявил он.

По данным "Думской", подсудимого зовут Вячеслав Гарькавый. Он обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года, его дело рассматривает уже третья коллегия судей.

На место направили взрывотехников, следственно-оперативную группу, кинологов, сотрудников ГосЧС. Персонал и посетителей суда эвакуировали.

Был введен специальный оперативный план "Заложник".

На место приехал начальник областной полиции Олег Бех. Он лично провел переговоры с мужчиной, после чего "предмет, похожий на гранату" удалось забрать.

После происшествия Бех рассказал журналистам, что переговоры были сложными.

"Человек проходит подозреваемым в убийстве. Он сообщил, что не причастен к указанному преступлению, требует освободить его из-под стражи и отпустить домой. Сообщил, что три года не видел семью и очень хочет увидеть свою жену. Мы определились с тем, что его временно переведут в ИТТ. Сегодня будет открыто служебное расследование, каким образом взрывоопасный предмет или его муляж пронесут в суд и кто именно передал ему кулек с едой, откуда он достал эту гранату", - сказал полицейский.

Он также пообещал рассмотреть материалы уголовного производство.