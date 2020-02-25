Он проведет совместные маневры с американским ракетным эсминцем "Росс".

Флагман украинских Военно-морских сил фрегат "Гетман Сагайдачный" сегодня утром покинул главную базу флота в Одессе и отправился в открытое море на учения.

Это первый выход корабля с лета прошлого года, передает "Думская".

В 9:30 фрегат отошел от причала. Его подстраховывали буксиры портофлота "Сфинкс" и "Кентавр". Отмечается, что у причалов на выходе из бухты стоят два сухогруза, и буксиры должны обезопасить суда на случай сильных порывов ветра.

"Сагайдачный" проведет совместные маневры с американским ракетным эсминцем "Росс", который вошел в Черное море вечером 23 февраля. Отмечается, что наш фрегат отработает так называемую "курсовую задачу К-2" (это подготовка корабля к боевому применению с использованием вооружения).

Также "Сагайдачный" отработает комплекс мер по тактике ведения боевых действий.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Напомним, в мае 2017 года дизельный двигатель "Гетмана Сагайдачного" вышел из строя вскоре после ремонта.