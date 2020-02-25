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Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгового представителя в Украине

Эта должность была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию.

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгового представителя в Украине
Фото: neftegaz.ru

Россия назначила торговым представителем в Украине Андрея Бабко, который с 2013 года занимал должность российского торгпреда в Армении.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.

Напомним, экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко считает, что в торговле с РФ нужно учитывать политические ограничители. Он также заявлял, что российский рынок практически потерян для Украины.

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