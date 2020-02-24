Нові Санжари — це лише початок
Нові Санжари — це лише початок
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
"Сьогодні вже понесли до санаторію цукерки, фрукти. Ми ж тут не такі звірі, як про нас кажуть". Репортаж із Нових Санжар
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
К женщине, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, вызывали "скорую"
На Евровидение от Украины поедет группа Go-A
На Евровидение от Украины поедет группа Go-A
Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
Оглушительной сенсацией завершился бой супертяжеловесов между Уайлдером и Фьюри за пояс чемпиона WBC
В Китае у мужчины проявились симптомы коронавируса через 27 дней после контакта с больной
В Китае у мужчины проявились симптомы коронавируса через 27 дней после контакта с больной
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
ГлавнаяМир

В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)

COVID-19 зарегистрировали в Бахрейне, Кувейте и Афганистане.

В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
Фото: EPA/UPG

В Италии от коронавируса COVID-19 умерли еще три человека.

Как сообщает ANSA, в больнице города Бергамо умер 84-летний мужчина "с другими заболеваниями". Также известно о смерти 88-летнего мужчины из Лоди. Еще одна жертва - пациентка с онкозаболеванием из Крема, она умерла в больнице Брешии после диагностирования коронавируса 23 февраля. 

Они стали третьей, четвертой и пятой жертвой коронавируса в Ломбардии, всего в Италии скончались шесть человек. Все умершие были пожилыми людьми.

Количество заболевших на севере Италии выросло уже до 219 человек, из них 23 человека находятся в реанимации. Около ста человек госпитализированы с симптомами, еще около 90 лечатся на дому.

В воскресенье власти Италии объявили о введении чрезвычайных мер по предотвращению распространения коронавируса, в частности, некоторые города были закрыты на карантин, во многих населенных пунктах отменены массовые мероприятия.

Власти Венеции решили досрочно завершить ежегодный карнавал, в Милане закрылся оперный театр "Ла Скала".

Тем временем, как передает Al Jazeera, о первых случаях болезни сообщили Бахрейн, Кувейт и Афганистан.

Все они, вероятно, связаны с очагом заболевания в Иране. По словам министра здравоохранения Афганистана, в провинции Герат, граничащей с Ираном, объявлено чрезвычайное положение.

Все трое заболевших в Кувейте и один заболевший в Бахрейне также недавно вернулись из Ирана.

Напомним, что в результате эпидемии нового коронавирусного заболевания, которая началась в Китае в конце 2019 года, умерли около 2600 человек. Количество заразившихся приближается к 80 тысячам человек, 25 тысяч выздоровели.

При этом в городе Ухань, где возникла эта болезнь, зафиксировали почти 200 случаев повторного заражения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также