В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)

В Италии от коронавируса COVID-19 умерли еще три человека.

Как сообщает ANSA, в больнице города Бергамо умер 84-летний мужчина "с другими заболеваниями". Также известно о смерти 88-летнего мужчины из Лоди. Еще одна жертва - пациентка с онкозаболеванием из Крема, она умерла в больнице Брешии после диагностирования коронавируса 23 февраля.

Они стали третьей, четвертой и пятой жертвой коронавируса в Ломбардии, всего в Италии скончались шесть человек. Все умершие были пожилыми людьми.

Количество заболевших на севере Италии выросло уже до 219 человек, из них 23 человека находятся в реанимации. Около ста человек госпитализированы с симптомами, еще около 90 лечатся на дому.

В воскресенье власти Италии объявили о введении чрезвычайных мер по предотвращению распространения коронавируса, в частности, некоторые города были закрыты на карантин, во многих населенных пунктах отменены массовые мероприятия.

Власти Венеции решили досрочно завершить ежегодный карнавал, в Милане закрылся оперный театр "Ла Скала".

Тем временем, как передает Al Jazeera, о первых случаях болезни сообщили Бахрейн, Кувейт и Афганистан.

Все они, вероятно, связаны с очагом заболевания в Иране. По словам министра здравоохранения Афганистана, в провинции Герат, граничащей с Ираном, объявлено чрезвычайное положение.

Все трое заболевших в Кувейте и один заболевший в Бахрейне также недавно вернулись из Ирана.

Напомним, что в результате эпидемии нового коронавирусного заболевания, которая началась в Китае в конце 2019 года, умерли около 2600 человек. Количество заразившихся приближается к 80 тысячам человек, 25 тысяч выздоровели.

При этом в городе Ухань, где возникла эта болезнь, зафиксировали почти 200 случаев повторного заражения.