Си Цзиньпин назвал коронавирус наибольшей проблемой здравоохранения с момента основания КНР

"Эпидемия будет иметь большие последствия для экономики и общества Китая, но они будут временными и преодолимыми.

Председатель Китая Си Цзиньпин назвал ситуацию с коронавирусом COVID-19 "кризисом и большим испытанием" для своей страны.

Об этом он заявил в Пекине, выступая на заседании, посвященном борьбе с вирусом, передает Deutsche Welle.

Си Цзинпинь заявил, что с тех пор, как Коммунистическая партия Китая пришла к власти в 1949 году, страна впервые столкнулась с "угрозой здоровью такого большого масштаба", которая "распространяется с самой невероятной скоростью".

Проблема распространения коронавируса - "крайне серьезная и сложная", а решение вопроса с профилактикой и контролем над заболеванием "находится на критической стадии", отметил Си Цзиньпин. Он также признал "упущения" в реакции китайских властей на эпидемию и заявил о необходимости "обобщить сделанный опыт и учиться на своих ошибках".

"Эпидемия будет иметь большие последствия для экономики и общества Китая, но они будут временными и преодолимыми", - считает китайский лидер.

Напомним, вспышка короновируса COVID-19 началась в Китае в конце декабря 2019 года. От заболевания, вызываемого вирусом, скончались уже более 2300 человек во всем мире. Почти все случаи заболевания и летальных исходов приходятся на Китай.