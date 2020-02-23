В Италии заявили о третьей жертве коронавируса

На сегодняшний день в стране зафиксировано около 160 случаев заражения.

Власти региона Ломбардия заявили о третьей жертве коронавируса COVID-19.

Агентство ANSA сообщает, что женщина страдала онкологическим заболеванием и находилась в больнице Кремоны в тяжелом состоянии. У нее был диагностирован коронавирус.

Согласно последним данным, Италия вышла на первое место среди европейских стран по распространению нового коронавируса. На сегодняшний день зафиксировано около 160 случаев заражения (из них 78 новых), три человека скончались, состояние 26 оценивается как критическое, сообщает DW.

Вспышка затронула в основном две итальянские провинции Ломбардию и Венето. Правительство Италии закрыло 11 городов. Выезжать из них или въезжать в них можно только по специально выданному разрешению. В закрытых городах временно не работают школы и многие фирмы, отменены общественные и спортивные мероприятия. Принято решение отменить традиционный Венецианский карнавал, намеченный на 23-5 февраля.

Напомним, первым умершим от вируса гражданином ЕС стал 78-летний житель итальянского региона Венето. Вторая жертва коронавируса - 77-летняя женщина, скончавшаяся в Ломбардии.

Италия - наиболее пораженная коронавирусом из европейских стран, еще 31 января в стране объявили ЧП из-за распространения инфекции.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, началась в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день заразившихся в мире чуть менее 80 тысяч. От заболевания, вызываемого вирусом, скончались уже почти 2500 человек во всем мире. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на Китай.