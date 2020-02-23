В США с 24 февраля начнут действовать ужесточенные правила на выдачу грин-карт

Критики называют его "тестом на богатство" для иммигрантов.

Власти США с понедельника, 24 февраля, введут в действие новые правила выдачи грин-карт иностранцам, которые ужесточают процедуру для тех, кто рассчитывает на получение государственного пособия. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В американской администрации заявили, что удовлетворены решением Верховного суда, который "cнял последние судебные запреты" на введение нормы, которая определяет, кто именно нуждается в помощи со стороны государства (public charge regulation).

Критики этого правила называют его "тестом на богатство" для иммигрантов, пишет издание The Hill.

В сообщении Белого дома говорится, что мера позволит защитить американских налогоплательщиков, поддержит программы социального обеспечения для тех американцев, которые действительно нуждаются в них, и сократит дефицит федерального бюджета.

Кроме того, нововведение "восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены [американского] общества должны быть финансово самостоятельны и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США".

Напомним, инициативу в августе 2019 года выдвинул помощник президента США Стивен Миллер. Ужесточенные правила выдачи грин-карт должны были начать действовать в октябре 2019 года. Однако три федеральных судьи независимо друг от друга заблокировали распоряжение Трампа.

В соответствии с ним власти могут отказать во въезде или выдаче грин-карты, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи. К ним относятся социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.

Мера вытекает из закона об иммиграции 1882 года, который позволяет правительству отказывать в выдаче визы любому лицу, которое находится на государственном содержании. Под нее подпадут иммигранты, которые получали социальные выплаты в течение более чем 12 месяцев за последние три года.