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США обвинили РФ в масштабной кампании по дезинформации о коронавирусе

Среди распространяемых россиянами теорий - идея о том, что вирус является биологическим оружием.

США обвинили РФ в масштабной кампании по дезинформации о коронавирусе
Фото: Depositphotos/shock

США обвинили Россию в масштабной кампании по дезинформации о ситуации вокруг коронавируса. Об этом пишет AFP со ссылкой на собственные источники.

По информации Агентства, тысячи связанных с Россией аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram распространяют дезинформацию о вирусе COVID-19, направленную против Соединенных Штатов.

Кампанию по дезинформации, которая включает распространение теорий заговора, РФ начала месяц назад, отметили собеседники издания.

"Цель России - посеять раздор и ослабить американские институты и союзы изнутри, в том числе с помощью подпольных и губительных кампаний", - заявил заместитель госсекретаря США по Европе и Евразии Филипп Рикер.

Отмечается, что фейки создаются на английском, французском, испанском, итальянском и немецком языках, а среди распространяемых россиянами теорий - идея о том, что вирус был создан США для "ведения экономической войны с Китаем".

Также один из месседжей дезинформационной кампании РФ, - что COVID-19 якобы является "биологическим оружием, разработанным ЦРУ", подчеркнули собеседники информагентства.

Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 77 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в 27 странах (подавляющее число случаев - в китайской провинции Хубей) и более 2300 смертей.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. 

Всемирная организация здравоохранения считает, что новый коронавирус менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS. В 80% случаев китайский вирус не представляет опасности.

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