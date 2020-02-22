В Китае зафиксирован случай повторного заражения COVID-2019

Мужчине удалось выздороветь, но уже спустя 10 дней он второй раз "подцепил" вирус.

Случай повторного заражения коронавирусом COVID-2019 у выздоровевшего пациента зафиксирован в китайском городе Чэнду, провинция Сычуань.

Газета Beijing News Express сообщила, что пациент уже находился в больнице на лечении от COVID-2019 и был выписан 10 февраля, так как к этому имелись все медицинские показания.

После выписки в течение 14 дней он должен был соблюдать карантинный режим под медицинским контролем, однако 19 февраля анализ вновь показал положительный результат на коронавирус.

Сейчас больной находится в больнице, под присмотром врачей.

Также известно, что мужчина и его семья находились под строгим домашним карантином и не выходили из дома еще с 10 февраля. В то же время, заражены ли его близкие, пока не ясно.

Ранее сообщалось, что в Китае суточный показатель заболевших коронавирусом COVID-19 вырос более чем в два раза в сравнении с предыдущим днем и составил 889 новых случаев. Количество погибших увеличилось на 118 и составило 2236. Преимущественно летальные случаи зафиксированы в провинции Хубэй.

По состоянию на 21 февраля известно о 75 400 заболевших в Китае и 1076 заболевших в 25 других странах.