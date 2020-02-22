Вагон поезда "Киев-Москва" отцепили в Брянске из-за ложного подозрения на коронавирус у пассажирки (обновлено)
Вагон поезда "Киев-Москва" отцепили в Брянске из-за ложного подозрения на коронавирус у пассажирки (обновлено)
В Китае вновь вырос суточный показатель заболеваемости коронавирусом
В Китае вновь вырос суточный показатель заболеваемости коронавирусом
Переселенцы из Донецка привезли продукты под санаторий в Новых Санжарах
Переселенцы из Донецка привезли продукты под санаторий в Новых Санжарах
Валерія Лутковська: «Я вела прямі переговори з представниками ОРДЛО»
Валерія Лутковська: «Я вела прямі переговори з представниками ОРДЛО»
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
Турецкая Onur выиграла тендер на строительство нового моста в Запорожье
Турецкая Onur выиграла тендер на строительство нового моста в Запорожье
Новая эра
Новая эра
Жители Микулинцев заявили, что не молились против приезда украинцев из Китая
Жители Микулинцев заявили, что не молились против приезда украинцев из Китая
Нові Санжари — це лише початок
Нові Санжари — це лише початок
ГлавнаяМир

В Китае зафиксирован случай повторного заражения COVID-2019

Мужчине удалось выздороветь, но уже спустя 10 дней он второй раз "подцепил" вирус.

В Китае зафиксирован случай повторного заражения COVID-2019
Фото: EPA/UPG

Случай повторного заражения коронавирусом COVID-2019 у выздоровевшего пациента зафиксирован в китайском городе Чэнду, провинция Сычуань.

Газета Beijing News Express сообщила, что пациент уже находился в больнице на лечении от COVID-2019 и был выписан 10 февраля, так как к этому имелись все медицинские показания.

После выписки в течение 14 дней он должен был соблюдать карантинный режим под медицинским контролем, однако 19 февраля анализ вновь показал положительный результат на коронавирус.

Сейчас больной находится в больнице, под присмотром врачей.

Также известно, что мужчина и его семья находились под строгим домашним карантином и не выходили из дома еще с 10 февраля. В то же время, заражены ли его близкие, пока не ясно.

Ранее сообщалось, что в Китае суточный показатель заболевших коронавирусом COVID-19 вырос более чем в два раза в сравнении с предыдущим днем и составил 889 новых случаев. Количество погибших увеличилось на 118 и составило 2236. Преимущественно летальные случаи зафиксированы в провинции Хубэй. 

По состоянию на 21 февраля известно о 75 400 заболевших в Китае и 1076 заболевших в 25 других странах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также