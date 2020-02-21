С начала эпидемии коронавируса в Украину из Китая прибыли 7 тыс. человек, - Аваков

Все прибывшие прошли контроль и обследования. Ни одного заболевшего коронавирусом в Украине нет.

С начала эпидемии коронавируса в Украину из Китая выехали семь тысяч человек.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

По словам главы МВД, все граждане прошли контроль и обследования.

"С момента начала кризиса (эпидемии коронавируса, - ред.) опосредованно из Китая въехали в Украину 7 тысяч человек. Это студенты, те, кто сами возвращались. Те, кто пробирался через Франкфурт, через другие страны. Каждый из них проходил контроль: измеряли температуру, у него брали телефоны и адреса, с ним созванивались раз в три дня. На сегодня мы за все это время имели только три подозрения. Два - в Николаеве и один в Киеве. Когда немного поднималась температура. Слава богу, это оказались обычные простудные заболевания", - цитирует Авакова РБК-Украина.

Министр подчеркнул, что на сегодня в Украине нет ни одного заболевшего коронавирусом.

Напомним, в четверг, 20 февраля, 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, прибыли в Украину. Их разместили на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

В ночь на 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения эвакуированных граждан. После 18:00 правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. Столкновения продолжились, автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека. Его задержали на 72 часа.

Президент Владимир Зеленский признал беспорядки в Новых Санжарах спланированными и пообещал наказать виновных.