В Китае скончался 29-летний врач, который отложил свадьбу ради лечения больных с коронавирусом

С начала эпидемии от COVID-19 в стране умерли по меньшей мере восемь медицинских работников.

Врач одной из больниц г. Ухань, который лечил пациентов с COVID-19, 21 февраля скончался от новой коронавирусной пневмонии COVID-19.

Об этом информирует china.org.cn.

Местный орган по делам здравоохранения сообщил, что специалист респираторной и критической медицине 29-летний Пэн Иньхуа заразился коронавирусом нового типа во время противоэпидемической работы в Первой народной больнице района Цзянся г. Ухань. 25 января он был госпитализирован, 30 января его состояние резко ухудшилось.

Пэн Иньхуа скончался в 21:50 20 февраля в уханьской больнице "Цзиньиньтань", несмотря на все попытки спасти его жизнь.

The Guardian пишет, что Пэн Иньхуапланировал жениться во время китайского нового года.

С начала эпидемии коронавирусом в Китае заразились более 1700 сотрудников системы здравоохранения. От осложнений умерли по меньшей мере восемь медицинских работников, в том числе 34-летний офтальмолог Ли Вэньлян, который первым пытался предупредить об опасном вирусе. Его смерть вызвала общественный резонанс в КНР.

В Китае медицинских работников, умерших во время борьбы с эпидемией COVID-19, официально признают мучениками.