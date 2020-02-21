В Китае скончался 29-летний врач, который отложил свадьбу ради лечения больных с коронавирусом

Врач одной из больниц г. Ухань, который лечил пациентов с COVID-19, 21 февраля скончался от новой коронавирусной пневмонии COVID-19.
Об этом информирует china.org.cn.
Местный орган по делам здравоохранения сообщил, что специалист респираторной и критической медицине 29-летний Пэн Иньхуа заразился коронавирусом нового типа во время противоэпидемической работы в Первой народной больнице района Цзянся г. Ухань. 25 января он был госпитализирован, 30 января его состояние резко ухудшилось.
Пэн Иньхуа скончался в 21:50 20 февраля в уханьской больнице "Цзиньиньтань", несмотря на все попытки спасти его жизнь.
The Guardian пишет, что Пэн Иньхуапланировал жениться во время китайского нового года.
С начала эпидемии коронавирусом в Китае заразились более 1700 сотрудников системы здравоохранения. От осложнений умерли по меньшей мере восемь медицинских работников, в том числе 34-летний офтальмолог Ли Вэньлян, который первым пытался предупредить об опасном вирусе. Его смерть вызвала общественный резонанс в КНР.
В Китае медицинских работников, умерших во время борьбы с эпидемией COVID-19, официально признают мучениками.