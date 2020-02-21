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Турецкий бизнес готов инвестировать в «турборежимные» проекты, - посол Турции Гюльдере

Дипломат призвал завершить Украину и Турцию все начатые двусторонние проекты до 2023 года. 

Турецкий бизнес готов инвестировать в «турборежимные» проекты, - посол Турции Гюльдере
Фото: Макс Левин

Турецкий средний и крупный бизнес готовы профинансировать национальные украинские проекты, о которых Киев объявит в турборежиме. Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

«Руководство Украины объявило, что в ближайшее время будут опубликованы большие инфраструктурные проекты. Турецкие компании уже реализовывали в Украине масштабные инициативы. В Турции и средние, и крупные предприятия пристально следят за событиями в Украине. Я уверен, что турецкие компании сделают свой вклад в те проекты, которые будут объявлены в турборежиме и которые повлияют на повседневную жизнь простых граждан», - обозначил дипломат.

В то же время посол призывает Украину подписать соглашение о Зоне свободной торговли и акцентирует на необходимости воплотить в жизнь все запланированные двусторонние проекты до 2023 года.

«Есть шаги, которые Украина в будущем сделает в секторе сельского хозяйства. Есть большие инфраструктурные проекты, которые анонсировал официальный Киев. Существует активное сотрудничество в секторе ВПК. Мы не сможем достичь всего за один день. Но мы планируем выполнить все ключевые цели до 2023 года – 100-летия со дня основания Турецкой Республики», - сказал Гюльдере.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть предпосылки, чтобы страну «накрыла лавина инвестиций».

Напомним, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский пообещал иностранным инвесторам "няньку" и налоговые каникулы.

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