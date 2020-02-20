Премьер-министру Лесото предъявили обвинение в убийстве жены

80-летнему премьер-министру африканской страны Лесото Томасу Табане 21 февраля будет предъявлено обвинение в убийстве его покойной жены
Об этом 20 февраля заявил заместитель комиссара полиции Пасека Мокете, передает Reuters.
"Премьер-министр будет обвинен в убийстве. Полиция готовит документы, и ему, вероятно, будет предъявлено обвинение завтра", - заявил замкомиссара полиции.
Бывшую жену премьера Липолело Табане застрелили в 2017 году возле дома супругов в Масеру, столице Лесото. Тогда между Липолело и Томасом Табане происходил процесс развода.
Сперва в убийстве обвиняли неизвестных вооруженных мужчин, однако позже подозрение пало на нынешнюю жену Томаса Табане Месайю. 10 января полиция объявила женщину в розыск, а 5 февраля ее задержали и предъявили обвинения. В настоящее время находится под залогом.
Месайя и Томас поженились через два месяца после убийства Липолело, отрицали свою причастность к ее смерти.
Полиция сообщает, что 42-летняя Месайя наняла восемь киллеров, чтобы убить бывшую первую леди.