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Премьер-министру Лесото предъявили обвинение в убийстве жены

Он заявил об отставке.

Премьер-министру Лесото предъявили обвинение в убийстве жены
Томас Табане с женой
Фото: zwnews.com

80-летнему премьер-министру африканской страны Лесото Томасу Табане 21 февраля будет предъявлено обвинение в убийстве его покойной жены

Об этом 20 февраля заявил заместитель комиссара полиции Пасека Мокете, передает Reuters.

"Премьер-министр будет обвинен в убийстве. Полиция готовит документы, и ему, вероятно, будет предъявлено обвинение завтра", - заявил замкомиссара полиции.

Бывшую жену премьера Липолело Табане застрелили в 2017 году возле дома супругов в Масеру, столице Лесото. Тогда между Липолело и Томасом Табане происходил процесс развода.

Сперва в убийстве обвиняли неизвестных вооруженных мужчин, однако позже подозрение пало на нынешнюю жену Томаса Табане Месайю. 10 января полиция объявила женщину в розыск, а 5 февраля ее задержали и предъявили обвинения. В настоящее время находится под залогом.

Месайя и Томас поженились через два месяца после убийства Липолело, отрицали свою причастность к ее смерти.

Полиция сообщает, что 42-летняя Месайя наняла восемь киллеров, чтобы убить бывшую первую леди.

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