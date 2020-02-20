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Умер Ларри Теслер, который внедрил команды Сtrl+c и Сtrl+v

Ларри Теслер работал над тем, чтобы облегчить использование компьютера.

Умер Ларри Теслер, который внедрил команды Сtrl+c и Сtrl+v
Ларри Теслер
Фото: bbc

В возрасте 74 лет скончался один из первых программистов Ларри Теслер, который разработал и внедрил команды Сtrl+c и Сtrl+v. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что Теслер сыграл ключевую роль в том, чтобы компьютеры стали доступны всем, а не только специалистам. Благодаря ему компьютеры стали простыми для освоения и использования.

Лоуренс (Ларри) Теслер родился в нью-йоркском Бронксе в 1945-м, в год окончания Второй мировой войны, а затем учился в Стэнфордском университете в Калифорнии.

По окончании университета он начал заниматься разработкой пользовательского интерфейса, то есть специализировался на том, чтобы сделать персональную ЭВМ более понятной для простого потребителя с помощью набора определенных команд, графики и т.д.

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