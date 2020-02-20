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Трамп считает, что из-за наплыва мигрантов, Европа теряет культурную идентичность

Трамп заявил, что очень любит страны Европы.

Трамп считает, что из-за наплыва мигрантов, Европа теряет культурную идентичность
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп считает, что привлечение более миллиона мигрантов из чужих культур навсегда изменило Европу в худшую сторону и способствует потере ее культурной идентичности. Об этом лидер США рассказал в интервью британскому изданию The Sun, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, то, что случилось с Европой, это позор. Позволить иммиграции занять место в Европе - это позор. Я думаю, что это изменило полотно Европы, и если не действовать очень быстро, то она никогда не станет тем, чем была, и я не имею в виду что-либо положительное. Я думаю, что вы теряете свою культуру", - отметил президент США.

При этом Трамп заявил, что очень любит страны Европы. "Не забывайте, что, по сути, я продукт Европейского Союза, между Шотландией и Германией. Верно? Мой отец из Германии, а моя мать - из Шотландии", - добавил он.

Напомним, в ходе выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, президент Владимир Зеленский пригласил лидера США Дональда Трампа посетить Киев. По словам Зеленского, после "Санта-Барбары" с импичментом, ему бы хотелось начать отношения с чистого листа. Глава государства также подтвердил, что собирается посетить Белый дом. 

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