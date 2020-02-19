Две смерти от коронавируса подтвердили в Иране

Это были первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 в стране.

Двое иранцев скончались 19 февраля после того, как ранее у них был выявлен коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По данным иранских СМИ, представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур написал в своем твиттере, что "оба пациента скончались в реанимации из-за возраста и ослабленного иммунитета".

Отмечается, что случаи зафиксированы в городе Кум.

Ранее о смерти пациентов в Куме сообщил городской Университет медицинских наук.

"Двое иранцев, у которых ранее сегодня был обнаружен новый коронавирус, скончались от респираторного заболевания", - цитируют иранские СМИ слова представителя университета.

Ранее сообщалось, что это были первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 в Иране.

Напомним, количество погибших от коронавируса превысило 2000. Китайская национальная комиссия по здравоохранению сообщила о 1749 новых случаях заражения - это самый низкий ежедневный прирост начиная с 29 января.

Ранее ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней предполагали, что распространение коронавируса нового типа достигнет своего пика во второй половине февраля.