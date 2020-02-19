Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ

Для размещения эвакуированных необходимо будет выписать из больницы 74 человека, которые сейчас там лечатся.

Киевская облгосадминистрация заявила Министерству здравоохранения о готовности больницы в Мироновке принять украинцев из китайского Уханя, где бушует эпидемия коронавируса.

Об этом сообщают "Українські новини".

Согласно документу, на территории Киевской области возможно размещение эвакуированных граждан в коммунальном некоммерческом предприятии Киевского областного совета "Областная больница восстановительного лечения", которая находится по адресу ул. Пироженко,1 в Мироновке.

Данная больница рассчитана на 75 кроватей, возможно размещение в одно-, двух- или четырехместных палатах, есть пищеблок, прачечная и отдельно огражденная территория.

Отмечается, что для размещения эвакуированных необходимо будет выписать из больницы 74 человека, которые сейчас там проходят лечение.

Напомним, самолет из Уханя прилетит в Украину утром 20 февраля. 75 пассажиров самолета вместе с экипажем и представителями других служб, задействованных в эвакуации, поместят на 14-дневную обсервацию. Для обсервации подготовили четыре возможные локации. Но куда именно их привезут, власти решили не говорить до последнего.

В среду, 19 февраля, жители пригорода Львова перекрыли въезд в местный госпиталь из-за слухов о размещении в нем украинцев из Китая.

Ранее руководитель санатория в Тернополе под давлением местных жителей написал отказ от приема украинцев на карантин.