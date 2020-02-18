Самолет прилетит в Украину в четверг в 8 часов утра

Эвакуацию граждан Украины из Китая отложили на 20 февраля.

Об этом сообщили на брифинге в Кабинете министров вечером во вторник.

"Самолет сегодня ночью будет выполнять рейс через город Алматы в Ухань, возвращается назад в Украину 20 числа приблизительно в 8 утра", - сказал генеральный директор авиакомпании SkyUp Евгений Хайнацкий.

По его словам, рейс будут обслуживать три экипажа общей численностью 17 сотрудников, которые вызвались добровольно. Они будут максимально отделены от пассажиров в ходе перелета.

Самолетом из Китая доставят 49 граждан Украины (из 84, которые находятся в провинции Хубэй) и около 25 иностранцев - граждан Аргентины, Черногории, Израиля, Норвегии, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

"Украина неоднократно оказывала помощь другим государствам в эвакуации . Самый яркий пример - это эвакуация из Ливии судном "Ольшанский". Когда там началась гражданская война, мы вывезли несколько десятков граждан ЕС. Так же Украина получала помощь во многих международных ситуациях, когда наши партнеры помогали в эвакуации наших граждан. Так было в Сирии в начале гражданской войны, так было во многих других случаях. Это нормальное международное взаимодействие", - сказал госсекретарь МИД Андрей Заяц.

Эвакуированных граждан - и украинцев, и иностранцев - разместят на 14-дневную обсервацию в одном месте для исключения угрозы распространения коронавируса COVID-2019.

Напомним, эвакуация украинцев из Китая должна была состояться еще 11 февраля, но впоследствии ее отложили на 19 февраля.