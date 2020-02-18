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В "Слуге народа" пожаловались на альтернативные законопроекты от коллег

Шуляк в качестве примера привела альтернативные законопроекты "слуг народа" о рынке земли

В "Слуге народа" пожаловались на альтернативные законопроекты от коллег
Фото: Сергей Нужненко

Альтернативные законопроекты от народных депутатов из фракции "Слуги народа" являются "маркером плохой коммуникации между правительством и парламентом".

Об этом в интервью LB.ua заявила представительница Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк.

"Знаете, в чем маркер плохой коммуникации между правительством и парламентом? Когда правительство утверждает законопроект, который появляется на сайте Верховной Рады, но через 10 дней регистрируется еще куча альтернативных законопроектов от депутатов ... и речь не только о других фракциях. А о нашей". - сказала Шуляк.

В качестве примера Шуляк привела законопроект о рынке земли.

"О чем это говорит? Что изначально не была правильно построена коммуникация. С законом об игорном бизнесе та же история. Для меня это первый маркер того, что коммуникация провалена. Сейчас мы будем видеть такую же историю с законопроектами о труде и о дезинформации. Если не будет правильной коммуникации, всегда будут альтернативные законопроекты и дискуссии", - считает Шуляк.

Представительница Кабмина в парламенте также заявила, что правительство недовольно законопроектом о дезинформации.

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