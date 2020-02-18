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В США "глубоко обеспокоены" эскалацией конфликта на Донбассе

США призвали РФ соблюдать Минские и Нормандские договоренности.

В США "глубоко обеспокоены" эскалацией конфликта на Донбассе
Фото: EPA/UPG

В Соединенных Штатах Америки выразили глубокую обеспокоенность обострением конфликта на Донбассе и призвали РФ соблюдать международные обязательства. Об этом сообщило Посольство США в Киеве в своем твиттере. 

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои Минские и Нормандские обязательства", - сказано в сообщении.

Напомним, рано утром 18 февраля в районе населенного пункта Золотое Луганской области неожиданно начались активные боевые действия. Поддерживаемые Россией боевики ОРДЛО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельной механизированных бригад. Также применяли калибр 152 мм.

В ходе боевых действий один военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены. Потери боевиков - 4 погибших и 6 ранены. Бой продлился около пяти часов. 

Главное управление разведки Минобороны заявило, что РФ втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины. К 2022-2023 годам она будет готова к полноценному вторжению в Украину без дополнительной мобилизации. 

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