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"Бойскауты Америки" объявили о банкротстве

Организация столкнулась с многочисленными исками о сексуальном домогательстве.

"Бойскауты Америки" объявили о банкротстве
Фото: EPA/UPG

Детско-юношеская организация "Бойскауты Америки" (The Boy Scouts of America) объявила о банкротстве из-за многочисленных судебных исков по обвинениям в сексуальном насилии над детьми.

Об этом сообщается на сайте организации.

"Голос Америки" отмечает, что заявка на банкротство, поданная в Делавэре, позволит "Бойскаутам Америки" объединить все иски в одно дело и попытаться достичь соглашения с истцами, вместо того чтобы расходовать фонды организации на борьбу с каждым отдельным иском, что может оставить некоторых жертв ни с чем.

Ожидается, что банкротство не затронет программы организации, такие как пешие прогулки и походы.

Точное количество поданных исков против "Бойскаутов" неизвестно, но, по словам адвокатов, речь идет о сотнях. Из-за обвинений в сексуальных домогательствах число членов организации значительно уменьшилось в последние годы, что также привело к снижению доходов. Сейчас в "Бойскаутах Америки" состоят около 2 миллионов человек.

Напомним, в 2012 году "Бойскауты Америки", выполняя постановление суда, опубликовала тысячи документов о случаях сексуального насилия в отношении детей в период между 1965-1985 годами.

"Бойскауты Америки" были основаны в 1910 году и являются одной из крупнейших молодежных организаций в США.

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