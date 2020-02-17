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Европа собрала более миллиарда евро на восстановление Албании после землетрясения

Взнос Евросоюза составил 400 млн евро.

Европа собрала более миллиарда евро на восстановление Албании после землетрясения
Фото: EPA/UPG

В ходе донорской конференции ЕС в понедельник собрана сумма в размере 1,15 млрд евро в качестве финансовой поддержки Албании для ликвидации последствий мощного землетрясения.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Хорошие новости для народа Албании: мы превысили наш целевой показатель для восстановления Албании и достигли 1,15 млрд евро, включая взнос Евросоюза в размере 400 млн евро. Я потрясена поддержкой. В очередной раз Европа действует сообща, когда это наиболее важно", - написала фон дер Ляйен в своем твиттере.

Ранее в понедельник премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Албания окажется в затруднительном положении в случае, если донорская конференция ЕС выделит менее 400 млн евро на восстановление после землетрясения.

Он отметил, что "ущерб (от землетрясения, - ред.) превышает миллиард евро", подчеркнув, что необходимо получить "как минимум 40% от этой суммы", передает Интерфакс-Украина.

17 февраля в Брюсселе проходит международная донорская конференция "Вместе за Албанию", организованная с целью оказания финансовой поддержки Тиране в ликвидации последствий мощного землетрясения, сообщает сайт Евросоюза.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера произошло на западном побережье Албании 26 ноября. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом страны Дурресом.

В результате землетрясения погибли 51 человек, около тысячи пострадали, еще 17 тыс. человек остались без крова. Кроме того, серьезный урон нанесен тысячам зданий, включая школы и медицинские учреждения.

Через несколько часов землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Боснии. О пострадавших не сообщалось.

27 ноября в Албании произошло еще одно землетрясение.

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