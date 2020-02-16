Глава дипломатии ЕС заявил, что Евросоюз должен научиться говорить на языке силы

Европе надо развивать желание действовать, а не только говорить каждый день "мы обеспокоены".

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европейский Союз должен научиться говорить на языке силы и начать действовать, передает ТАСС.

"Европа должна учиться говорить на языке силы. Многие думают, что это военная сила, да, но не только. Европа должна развивать аппетит к силе, желание действовать, а не только говорить каждый день, что "мы обеспокоены", "мы очень обеспокоены", "мы чрезвычайно обеспокоены". Мы должны быть способны действовать", - заявил дипломат.

По словам Борреля, ближайшее заседание министров иностранных дел 27 стран - членов ЕС, которое пройдет 17 февраля, покажет, сможет ли Евросоюз действовать.

В повестке заседания Совета ЕС 17 февраля - конфликт в Сирии, ситуация в Ливии, а также ближневосточное урегулирование.

Боррель считает, что Брюссель должен отказаться от принципа единогласия при принятии решений.

"Нам необходимо постепенно делать шаги в сторону отказа от принципа единогласия. Например, если 25 стран выступают "за" [решение по какому-то вопросу], то они должны быть в состоянии принять решение. Иначе наступит паралич", - сказал он.

В настоящее время принятие любого решения в ЕС требует единогласия всех 27 стран - членов сообщества, в связи с чем процесс часто затягивается на месяцы, а иногда и на годы.

Ранее в Мюнхене президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Запад слабеет и призвал разработать новую политику в отношении России.