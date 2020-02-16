Жертвами коронавируса за сутки стали 142 человека

68,5 тысяч человек в Китае заражены вирусом COVID-19.

К 16 февраля заражение коронавирусом COVID-19 в общей сложности подтвердилось у 68 500 человек. Об этом сообщает Синьхуа.

За последние сутки в Китае от заболевания погибли 142 человек. Из них - 139 случаев приходятся на китайскую провинцию Хубэй, 110 из которых - в Ухане, где произошла вспышка вируса.

Так, общее количество жертв коронавируса в КНР увеличилось до 1665 человек.

За последние сутки выявлено 2009 новых случаев заражения, из них 1843 - в провинции Хубэй.

Один случай заражения коронавирусом обнаружили на круизном лайнере Westerdam, который ранее приняла Камбоджа после отказа в пяти странах. Вирус нашли у 83-летней американки, которая была направлена в госпиталь в Куала-Лумпур.

За все время эпидемии удалось вылечить 9419 людей.

Напомним, вчера в Европе зафиксировали первую смерть от COVID-19 - турист из Китая умер во Франции.

В Китае ввели смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса. Власти запретили больным с температурой или кашлем путешествовать по стране.