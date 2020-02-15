Макрон признал, что Запад слабеет и призвал разработать новую политику в отношении России

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что Запад слабеет и призвал разработать новую политику в отношении России.

“Запад слабеет. Еще несколько лет назад мы думали, что наши ценности будут преобладать, что мы в технологическом, военном отношении будем лидировать. Однако если мы посмотрим, как изменилась ситуация за последние 10-15 лет, мы увидим, что произошёл подъём Китая (это вызывает целый ряд вопросов), региональные державы, которые находятся недалеко от нас, не разделяют наши ценности”, - сказал Макрон.

Французский лидер высказал мнение, что Европа нуждается в новой стратегии.

“Можно при этом взять ресурсы Африки и их весомое значение. В следующие 15-20 лет наше население будет сокращаться, а в Африке стремительно расти. Или давайте возьмём американскую политику, которая изменилась несколько лет назад. США постепенно отстраняются от европейских дел. И всё это мы должны иметь в виду. Моё мнение таково: нам нужна европейская стратегия, которая позволила бы нам усилить наши стратегические и политические позиции”, - считает Макрон.

“Через 10 лет, как мне представляется, мы должны обеспечить суверенитет Европы в экономической, политической сфере, в сфере миграционной и продовольственной, экологии и климатических изменений. А также в отношении с соседями – с Россией и Африкой. Я представляю себе Европу, которая пользуется в мире авторитетом и имеет там большой вес. Это Европа, которая себя модернизировала и пересмотрела свои правила”, - заявил президент Франции.

При этом Макрон подчеркнул важность партнерства с Соединенными Штатами.

“Есть очень важный момент: для Европы важно защищать наши общие ценности совместно с США. Однако мы не всегда стремимся к тому же, что и Соединённые Штаты, ведь нам нужна определенная степень свободы: у нас разная география, другое представление о социальной справедливости, есть культурные особенности. И всё это Европа должна защищать.

К примеру, среднеземноморская политика – это европейская, а не трансатлантическая политика. Политика по отношению к России – не только трансатлантическая, но и европейская политика. Поэтому я жду, что через 10 лет Европа сможет укрепить основы своего суверенитета по основным направлениям”, - сказал Макрон.