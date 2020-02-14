В начале болезни его состояние оценивалось как тяжелое.

В Китае выздоровел 14-месячный ребенок, у которого первым из младенцев была диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом нового типа.

Фото: facebook.com/xinhuanewsrussia

Об этом информирует китайское новостное агентство Синьхуа.

"14-месячный младенец с пневмонией, вызванной новым коронавирусом, выписан из больницы в провинции Хубэй в связи с выздоровлением. Этот мальчик был первым в стране младенцем с COVID-19, состояние которого оценивалось как тяжелое", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/xinhuanewsrussia

Как сообщалось 3 февраля, в городе Харбин на северо-востоке Китая женщина, которая была больна вызванной коронавирусом нового типа пневмонией, родила здорового ребенка.