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Глава Минюста США пожаловался на "твиты" Трампа

Уильям Барр заявил, что бесконечные "твиты" президента мешают ему заниматься своей работой.

Глава Минюста США пожаловался на "твиты" Трампа
Уильям Барр
Фото: BBC.com

Министр юстиции США и одновременно генеральный прокурор страны Уильям Барр заявил, что бесконечные "твиты" президента США Дональда Трампа мешают ему заниматься своей работой.

Об этом Барр рассказал в нтервью телеканалу ABC News.

Он подчеркнул, что Трамп никогда не просил его "как-то повлиять в каком-либо уголовном процессе", но ему все-таки стоит перестать писать твиты про Минюст.

"Из-за них мне просто невозможно делать свою работу", - заявил Барр.

Судя по всему, критика Уильяма Барра была связана с процессом по делу Роджера Стоуна, который на протяжении долгих лет был доверенным лицом Трампа. Стоун обвиняется в даче ложных показаний в Конгрессе, давлении на свидетелей и создании помех в расследовании возможных связей Трампа с Москвой и вмешательства Кремля в президентские выборы в США в 2016 году.

Прокуроры рекомендовали суду приговорить Стоуна к лишению свободы сроком от семи до девяти лет. Однако Трамп резко раскритиковал эту рекомендацию в своем Twitter.

Через несколько часов после этого Минюст США порекомендовал выбрать для Стоуна более мягкую меру пресечения.

Напомним, президент США Трамп является активным пользователем Twitter. Он часто комментирует в микроблоге события в стране и мире, а также нередко использует сервис для оскорбления своих оппонентов. Из-за этого советники запрещали Трампу вести Twitter.

В прошлом году суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter.

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