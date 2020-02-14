Глава Минюста США пожаловался на "твиты" Трампа

Уильям Барр заявил, что бесконечные "твиты" президента мешают ему заниматься своей работой.

Министр юстиции США и одновременно генеральный прокурор страны Уильям Барр заявил, что бесконечные "твиты" президента США Дональда Трампа мешают ему заниматься своей работой.

Об этом Барр рассказал в нтервью телеканалу ABC News.

Он подчеркнул, что Трамп никогда не просил его "как-то повлиять в каком-либо уголовном процессе", но ему все-таки стоит перестать писать твиты про Минюст.

"Из-за них мне просто невозможно делать свою работу", - заявил Барр.

Судя по всему, критика Уильяма Барра была связана с процессом по делу Роджера Стоуна, который на протяжении долгих лет был доверенным лицом Трампа. Стоун обвиняется в даче ложных показаний в Конгрессе, давлении на свидетелей и создании помех в расследовании возможных связей Трампа с Москвой и вмешательства Кремля в президентские выборы в США в 2016 году.

Прокуроры рекомендовали суду приговорить Стоуна к лишению свободы сроком от семи до девяти лет. Однако Трамп резко раскритиковал эту рекомендацию в своем Twitter.

So they now convict Roger Stone of lying and want to jail him for many years to come. Well, what about Crooked Hillary, Comey, Strzok, Page, McCabe, Brennan, Clapper, Shifty Schiff, Ohr & Nellie, Steele & all of the others, including even Mueller himself? Didn’t they lie?.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2019

Через несколько часов после этого Минюст США порекомендовал выбрать для Стоуна более мягкую меру пресечения.

Напомним, президент США Трамп является активным пользователем Twitter. Он часто комментирует в микроблоге события в стране и мире, а также нередко использует сервис для оскорбления своих оппонентов. Из-за этого советники запрещали Трампу вести Twitter.

В прошлом году суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter.