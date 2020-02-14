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В китайском Хубэе зарегистрировано 116 новых летальных случаев из-за коронавируса

Число заразившихся за сутки превысило 4,8 тыс. человек.

В китайском Хубэе зарегистрировано 116 новых летальных случаев из-за коронавируса
Фото: EPA/UPG

В эпицентре распространения нового типа коронавируса - китайской провинции Хубэй - за сутки зарегистрировано 116 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и 4,823 тыс. новых случаев заражения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местные медицинские власти КНР.

В Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 88 человек, выявлено 3,91 тыс. новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы 51,986 тыс. (в Ухане - 35,991).

По состоянию на среду, смертельный исход заболевания зафиксирован в 1,31 тыс. случаях (в Ухане - 1,036 тыс). Данные включают число больных, выявленных по новой методике диагностики.

Напомним, ученые из университета Лейбница в Ганновере установили, что коронавирус COVID-19 может жить на поверхности до 9 дней.

По состоянию на 13 февраля общее количество больных коронавирусом COVID-19 достигло более 60 тыс. человек в 27 странах. Количество умерших от этого заболевания - более 1,3 тыс. человек.

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