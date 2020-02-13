Внук Назарбаева попросил политубежища в Британии

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан попросил политическое убежище в Великобритании из-за давления семьи. Об этом он написал в своем фейсбуке.

"Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему! Всё дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее мужем Кайратом Шарипбаевым)", - написал Назарбаев-младший.

По его словам, он обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана».

В опубликованном тексте, он рассказал о продажах казахстанского газа российскому "Газпрому" по очень низкой цене через посредническую компанию, которая, благодаря этому получает якобы около полутора миллионов долларов в год. Эти средства выводятся в Сингапур.

Назарбаев-младший сообщил, что эти деньги делятся среди ближайшего окружения президента РФ и руководством "Газпрома".

Со стороны Казахстана, прибыль делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, бывшим тестем Айсултана Назарбаева. При этом, мать Назарбаева-младшего и ее муж, Кайрат Шарипбаев, захотели забрать этот контракт газа себе.

"Я встал на сторону своего тестя, и тем самым поставил себя под удар", - сообщил Айсултан Назарбаев.

По его словам, "вся эта подковерная борьба продолжалась около полугода". Осенью 2015 года Назарбаева-младшего вызвали к его деду Нурсултану во время его визита в Великобританию. Во время встречи они очень повздорили.

«Мне довелось ему объяснить, что при системе, которую он создал, он может потерять все, если будет позволять семье и окружению забирать разные бизнесы друг у друга. Я сказал, что жадность и ненасытность погубит Вас всех!», - отметил Назарбаев-младший.

После этого, Нурсултан Назарбаев отправил Даригу Назарбаеву с позиции вице-премьера в сенат, а ее мужа Кайрата Шарипбаева он отправил с позиции президента «КазТрансГаза», в наблюдательный совет компании. «Вот этого они не могут мне простить по сей день!», - добавил Назарбаев младший.

После этого на него начали искать компромат и шантажировать его наркотической зависимостью.

«В данное время, водитель моей матери, Behzad Naghibi, вытащил мой паспорт без моего согласия, из гостиницы, что противоречит всем законам Великобритании! Я надеюсь, полиция сможет вернуть мне мой паспорт!», - написал он.

Айсултан Назарбаев уточнил, что все детали можно будет прочитать в его интервью с изданием Times.

Напомним, в октябре 2019 года сообщалось, что Айсултана Назарбаева приговорили к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне, которого он укусил и ударил. В этот момент он был под действием наркотиков. По данным следствия, он употреблял кокаин.

В июне 2019 года Айсултан Назарбаев в одном из лондонских отелей угрожал покончить с собой. Администрация вызвала полицию. Вскоре подобный инцидент повторился в лондонской квартире девушки по имени Ксения Шевелева. Находясь в этой квартире, Назарбаев выкрикивал что-то с балкона. Соседи решили, что это террористические лозунги, вызвали полицию. Но виновник переполоха, как утверждает защита, выкрикивал слово "Аллах", умоляя его о помощи.

В третьем инциденте Назарбаев проник через крышу на балкон другой женщины. Именно тогда он и укусил полицейского, который приехал на вызов.

Назарбаев проходил лечение в известной частной клинике для наркозависимых Priory, где в разное время проходили курсы реабилитации различные знаменитости, такие как музыканты Эми Уайнхаус и Робби Уильямс, футболист Джордж Бест и актер Джонни Депп.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева, который в 2015 году покончил с собой в австрийской тюрьме.