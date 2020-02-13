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Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч

Число жертв COVID-19 превысило 1350 человек.

Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Фото: EPA/UPG

Китай изменил методологию подсчета больных коронавирусом COVID-19, в результате чего их количество за день выросло почти на 15 тысяч. 

Как отмечает Bloomberg, теперь считают не только лабораторно подтвержденные случаи заражения, но и клинически - при помощи компьютерной томографии.

Из 14840 новых случаев в провинции Хубэй 13322 как раз попали в эту новую категорию. Остальные полторы тысячи - подтверждены лабораторно.

Количество умерших от коронавируса в Хубэе по сравнению с предыдущим днем выросло на 242 человека, из них 135 умерли до проведения лабораторной диагностики. Но за какой период времени считаются эти смерти, как отмечает Bloomberg, не понятно.

Общее количество жертв коронавируса в Китае превысило 1350 человек, а зараженных - почти достигло 60 тысяч.

Напомним, что накануне замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинские власти делают все возможное, чтобы не допустить проникновения коронавируса в Украину.

Пока что известно о двух украинцах, которые были инфицированы новым вирусом. Оба - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, он находится в Японии.

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