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В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса

Предполагается, что COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.

В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
Фото: EPA/UPG

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.

Версия появилась после заражения 62-летней женщины, которая не посещала китайский город Ухань и не общалась с инфицированными, передает CNN.

Единственным возможным источником заражения был признан 75-летний мужчина, который попал в больницу неделей ранее. По предварительной информации, мужчина и женщина не были знакомы, однако через их квартиры проходил один и тот же канализационный стояк.

Коммуникации становились причиной заражения атипичной пневмонией в 2002 году, из-за чего в 2020-м часть жильцов эвакуировали из квартир, но COVID-19 в трубах не нашли.

Однако технические службы выяснили, что владельцы одной из квартир жилого комплекса самовольно сделали перепланировку. Из-за неправильно созданной конструкции воздух из унитаза мог выходить наружу. Поскольку, как считают эксперты, вирус может передаваться через экскременты, вполне возможно, что таким образом он и перешел из одной квартиры в другую.

При проверке системы водоснабжения и канализации коронавирус не обнаружили, заболевших в других квартирах, через которые проходит подозрительный стояк, также не нашли. Однако у троих живших в одной квартире с заболевшей женщиной к тому времени COVID-19 тоже был выявлен.

CNN сообщает, что в Гонконге уже 50 человек заражены коронавирусом.

По состоянию на 12 февраля от пневмонии, вызванной COVID-19, в мире умерли 1115 человек. Общее количество зараженных людей в КНР оценивается в 44 тыс. 653 человек.

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