Украина вряд ли сможет бороться с коронавирусом так же эффективно, как Китай, - эксперт

Если китайский коронавирус начнет распространяться, украинская власть вряд ли сможет бороться с эпидемией так же эффективно, как это делают в Китае. Об этом в ходе круглого стола "Коронавирус. Социальное и экономическое измерение" в Институте Горшенина заявил директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

“Если сравнивать нынешнюю ситуацию с эпидемией 2003 года, то мы увидим, что природа вируса SARS была так или иначе понятна, а природа коронавируса пока непонятна. До расшифровки вируса на составляющие еще далеко - по оценкам китайской прессы, это год, а то и полтора. В пользу этого говорит то, что прошел уже месяц, а тенденция к росту числа заболевших и к увеличению смертности сохраняется. Сильнее всего эпидемия повлияет на страны Юго-Восточной Азии, которые экономически связаны между собой, и выпадение одного звена из цепи сильно повлияет на экономическую динамику. Пока что оценка торможения мирового ВВП составляет 0,3-0,4%, но в денежном выражении это сотни миллиардов долларов. А это и зарплаты, и благосостояние, и спрос, и предложение", - сказал Василий Юрчишин.

"Сейчас Китай предпринимает чрезвычайные меры по борьбе с эпидемией. Была проведена мобилизация, были построены больницы, пункты перемещения и локализации. Были ограничены туристические потоки из страны и в страну. Я не уверен, что Украина сможет сделать нечто подобное. Если вирус начнет распространяться, мы, скорее, будем иметь ситуацию 2008 года, когда премьер-министр и министр иностранных дел ходили встречать самолеты и на этом все закончилось. У меня есть большие сомнения в способности власти активизировать защитные мероприятия”, - сказал Василий Юрчишин.